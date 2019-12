Verschillende rolgordijnen en jaloezieën onveilig voor jonge kinderen

Nieuws|De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht in 2016 of rolgordijnen, lamellen en jaloezieën die je bedient met een koord of lus een veiligheidssysteem hebben om ophanging van jonge kinderen te voorkomen. Van de 23 onderzochte producten waren er 7 niet veilig.

Onveilige producten

De NVWA vond 3 producten met een ernstig veiligheidsrisico, omdat het veiligheidsysteem ontbreekt. De verkoop van deze producten is verboden. Het gaat om:

BSL raamdecoratie horizontale jaloezie , artikelnummer: 02020034, referentienummer: 16042929144

, artikelnummer: 02020034, referentienummer: 16042929144 Gamma aluminium jaloezieën uni 220-05/054 8230432/K

uni 220-05/054 8230432/K rolgordijnwinkel.nl rolgordijn standaad, referentienummer: 11631. De fabrikant heeft aangegeven dat een onderdeel miste en dat de gordijnen die nu geleverd worden wel goed zijn.

Producten met een veiligheidsrisico

Daarnaast zijn er 4 producten met een veiligheidsrisico omdat het koord te lang is. Het gaat om:

Enjoy rolgordijn uni , nummer: 269231, artikelnummer: 44151006. De fabrikant heeft aangegeven dat het product uit de collectie is gehaald.

, nummer: 269231, artikelnummer: 44151006. De fabrikant heeft aangegeven dat het product uit de collectie is gehaald. Hema houten jaloezie 35 mm artikelnummer: 78.966.55 07.91.0099. De fabrikant heeft aangegeven dat het product sinds juni 2016 niet meer verkocht werd. Vragen kun je stellen via hemaklantenservice@hema.nl.

artikelnummer: 78.966.55 07.91.0099. De fabrikant heeft aangegeven dat het product sinds juni 2016 niet meer verkocht werd. Vragen kun je stellen via hemaklantenservice@hema.nl. Lief! Lifestyle, 8230699/O, referentie: 240.

Lifestyle, 8230699/O, referentie: 240. Verano rolgordijn artikelnummer: 32.200.24.00 41615900-1.De fabrikant heeft aangegeven dat het een verschil van interpretatie betrof en dat nu al hun producten voldoen.

Producten zonder waarschuwing

Tot slot ontbraken bij Intensions jaloezi Alu artikelnummer: 1101280 en de Base Line jaloezie Aluminium 25 mm V-01 5275049 verplichte waarschuwingen. De producten mogen niet meer verkocht worden zonder deze waarschuwingen.

Bekijk foto's en details van de producten met te kortkomingen en welke onderzochte jaloezien wel aan de norm voldoen bij de toelichting op de website van de NVWA.

Aanleiding voor het onderzoek

De aanleiding van het onderzoek waren berichten uit het buitenland over dodelijke ongelukken met jonge kinderen die verstrikt waren geraakt in de koorden van raambekleding. Sinds 2014 zijn er normen gepubliceerd waar raambekleding aan moet voldoen. We schreven eerder in 2016 al over het belang van veilige raambekleding.

