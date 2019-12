Vaatwastablet goed opgeborgen?

Heb jij je vaatwastabletten en andere schoonmaakmiddelen goed opgeborgen? Onderzoek van VeiligheidNL en de NVWA wijst uit dat de helft van de kinderen schoonmaakmiddelen interessanter vindt dan speelgoed. En dat kan tot ongelukken leiden.

Elk jaar 7500 ongelukken

Jaarlijks gebeuren er 7500 ongelukken met huishoudchemicaliën en doe-het-zelfproducten. Bij 1700 slachtoffers was het letsel zo ernstig dat ze op de spoedeisende hulp terechtkwamen. Hierbij waren 360 kinderen jonger dan 5 jaar. Dat is er elke dag 1.

Het onderzoek

Wat is voor een kind interessant aan een pot verf of een fles bleekmiddel? Je kunt het je misschien moeilijk voorstellen. Daarom zetten VeiligheidNL en de NVWA een experiment op om te onderzoeken waar kinderen de voorkeur aan geven: huishoudchemicaliën of speelgoed.

Jonge kinderen kregen steeds 2 producten voorgelegd: bijvoorbeeld een pot verf en een speelgoedaap. Vervolgens werd gemeten waar de ogen van het kind naartoe gingen en hoe de hartslag en ademhaling van het kind veranderden. Ze observeerden ook het gedrag; waar gaat de voorkeur van het kind naar uit?

De conclusie

Het merendeel van de kinderen (51%) heeft meer aandacht voor de huishoudchemicaliën dan voor het speelgoed. In 7 van de 10 combinaties die aan de kinderen werden gepresenteerd, trekken de huishoudchemicaliën als eerste de aandacht. Gaven de onderzoekers de kinderen de kans, dan betrokken ze de producten zelfs in hun spel. Muizengif werd vracht in een speelgoedtruck, vaatwastabletten zijn ineens cakejes en een fles bleekmiddel is een flesje voor de pop.

Tips om ongevallen te voorkomen

Houd huishoudchemicaliën altijd buiten bereik van kinderen.

Lees het etiket en volg de voorzorgsmaatregelen op. Zie VeiligheidNL.

Doe altijd de dop op de fles of sluit de verpakking, ook tijdens gebruik.

Bron: VeiligheidNL

Lees meer: