Test|We hebben 10 slijm-producten getest na berichten over slijm met schrikbarend hoge gehaltes boor (borium). Helaas vonden we bij 3 producten een te hoog gehalte aan boor. Op de lange termijn is boor mogelijk schadelijk voor de vruchtbaarheid. Alle producten zijn in Nederland verkrijgbaar.

Conclusie: 3 afraders

Slijm is niet altijd veilig, zeker niet voor jonge kinderen onder de 6. Drie van de 10 producten die wij onderzochten bevatten 3 tot 6 keer zo veel boor als toegestaan volgens de speelgoednormen. Het gevaar is met name groot wanneer slijm in de mond komt. Het gaat om:

Putty XXL , Item No 620561 (Toys Amsterdam), te koop bij onder andere Intertoys. De verkoop van dit product is door Intertoys inmiddels stopgezet.

, Item No 620561 (Toys Amsterdam), te koop bij onder andere Intertoys. De verkoop van dit product is door Intertoys inmiddels stopgezet. Whoopee Putty , artikelnr. 35685Z, (Toi Toys Eindhoven), te koop bij onder andere Blokker. Whoopee Putty meldt op de verpakking zowel niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar, als 6+. Bij speelgoed voor boven de 6 jaar gaat men ervan uit dat de kans dat het in de mond terechtkomt vrij klein is.

, artikelnr. 35685Z, (Toi Toys Eindhoven), te koop bij onder andere Blokker. Whoopee Putty meldt op de verpakking zowel niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar, als 6+. Bij speelgoed voor boven de 6 jaar gaat men ervan uit dat de kans dat het in de mond terechtkomt vrij klein is. Fluffy slijm donkerblauw, geen artikelnummer en importeur vermeld. Te koop bij bol.com via FluffySlimeShop.

Let op! Eerder werd Fluffy slijm donkerblauw als veilig aangemerkt. Hij was in het testrapport verwisseld met Glow in the dark putty, artikelnummer 8525 (Jono toys BV, Stadskanaal). De Glow in the dark putty bevat niet te veel boor.

Gebruik bovenstaande 3 producten niet. Wij hebben onze bevindingen bij de importeur (of winkel) gemeld en de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) gevraagd deze productgroep nader te bekijken.

In 2018 jaar onderzochten onze Engelse, Italiaanse, Spaanse, Oostenrijkse, Deense, Duitse en Franse collega's ook slijm. In alle landen werden meerdere producten aangetroffen met een te hoog gehalte aan boor.

Wat is het gevaar van boor?

Op de lange termijn is boor mogelijk schadelijk voor de vruchtbaarheid en het kan schade toebrengen aan het ongeboren kind. Het is op korte termijn al gevaarlijk bij hoge concentraties. Het kan irriteren bij inademing, bij inslikken en bij contact met huid en ogen. Het kan diarree, braken en krampen veroorzaken.

Borax wordt moeilijk door de huid opgenomen, maar bij inname heeft het eerder gevolgen. Niet elk contact met boor is direct gevaarlijk. Het is onder andere afhankelijk van de mate, de wijze en de duur van de blootstelling.

Beperk risico's: niet in de mond en handen wassen

Laat kinderen geem slijm of putty in hun mond stoppen. Let op dat ze geen open wondjes aan hun handen hebben en laat ze na het spelen goed hun handen wassen.

Zelf slijm maken met wasmiddel of boor? Niet doen.

In recepten voor het zelf maken van slijm kom je vaak borax als ingrediënt tegen, of een product waar borax in zit, zoals lenzenvloeistof. Producten als wasmiddelen, scheerschuim en lenzenvloeistof zijn niet gemaakt om mee te spelen, ook niet als ze geen borax bevatten. Op de site van de Nederlandse Vereninging van Zeepfabrikanten staat ook duidelijk: was- en reigingsmiddelen zijn geen speelgoed. En ook het RIVM waarschuwt voor het spelen met scheerschuim.

Lees en zie hoe je wel veilig slijm kunt maken.

Welk slijm bleef binnen de grenzen?

Deze producten bleven wel binnen de normen:

Mega XXL Slime, slippery slime from the lab, item nr 620602 (Toys Amsterdam)

Toilet Slime, item nr 62.0445 (Toys Amsterdam)

Colour Oil Slime, item nr 24155 (John Toy, Waddinxveen)

Galaxy Slime, item nr 24291 (John Toy, Waddinxveen)

Pate Slime phosphorescente, lot CF180034, (BG international)

Make your own slime 8+, SLM03 (Otto Simon BV, Almelo). Het zakje 'glow powder' bevat 2 keer zoveel strontium als toegestaan en kun je uit de set beter niet gebruiken.

Glow in the dark putty, artikelnr 8525 (Jono toys BV, Stadskanaal)

Bij onze buitenlandse collega's bleven onderstaande producten (die ook in Nederland verkrijgbaar zijn) binnen de normen:

HGI Goopy Slime (amazone.co.uk)

Glam Goo Deluxe Pack (verkrijgbaar in enkele Nederlandse winkels)

Glibbi Slime (verkrijgbaar in Nederlandse winkels)

Natuurlijk zijn er veel meer slijmproducten te koop dan nu getest. Van niet-geteste slijmproducten is niet zeker of ze een laag of hoog gehalte aan boor bevatten. Sommige producten melden op de verpakking dat ze met borax gemaakt zijn; wees in dat geval extra alert.

Wat zijn de normen?

Borax is een verbinding van boor en natrium en helpt de gelatineachtige aard van slijm te creëren. In de normen voor speelgoed is vastgelegd hoeveel boor er in het product mag zitten. De hoeveelheid is afhankelijk van het soort product. In een droog product (poeder, kneedbaar, bros) en in een product dat je ergens vanaf kunt schrapen, mag meer zitten dan in een product dat vloeibaar of plakkerig is. Slijm en putty's die zo viscoos zijn dat ze hun vorm niet behouden na het kneden, vallen in deze laatste categorie. Er mag bij beide niet meer dan 300 mg/kg in zitten.