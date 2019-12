Slime bevat soms teveel gevaarlijke stoffen

Te veel boor

Engelse, Spaanse en Portugese kinderen zijn net zo bevangen door de Slime rage als de kinderen in Nederland. Onze collega's in deze landen vertrouwden deze producten niet helemaal en hebben verschillende Slime producten laten onderzoeken of ze wel aan de speelgoednorm voldoen. Tot hun grote schrik blijken meerdere producten een te hoog gehalte aan boor (borium) te bevatten. Borax (een verbinding van boor) is de meest voorkomende manier om slijm te maken en helpt zijn gelatineachtige aard te creëren.

Welke Slime producten voldoen niet?

In Engeland vonden ze bij maar liefst 8 van de 11 onderzochte producten een te hoog gehalte aan boor. Het gaat allemaal om producten die ze via Amazon gekocht hadden. De producten die bij reguliere winkels waren gekocht voldeden wel. De producten met een te hoog gehalte aan boor zijn:

Virtuotrade My fluffy Slime

Cosoro Crystal Slime *roze

CCINEE Pink fluffy Slime

LOYO Fluffy Slime

Baker Ross Mini Bucket Putty *groen

Toysmith Jupiter Ice

Brezeh Free Slime Toy

iBase Slime Toy * paars

Deze zijn door Amazon in Engeland van de markt gehaald.

In Italië en Spanje hadden 6 van de 17 producten een te hoog gehalte. In Nederland verkrijgbaar:

Barel-o-Slime van het merk Caution (EAN 8718481285640) te zien op de foto bij dit bericht.

De overschrijdingen zijn overigens niet gering, het gaat vaak om een dubbele tot drievoudige van de toegestane hoeveelheid.

Heb je een van de producten met een te hoog boor gehalte in huis gebruik ze dan niet meer en breng ze terug naar de winkel.

Wij hebben de bevindingen van onze collega's gemeld bij de NVWA met het verzoek deze productgroep nader te bekijken.

Welke zijn wel ok?

Er zijn veel meer Slime producten te koop dan nu getest. Van niet geteste Slime producten is het niet zeker of ze wel voldoen. Wel binnen de normen bleven de producten van:

HGI Goopy Slime (amazone.co.uk)

Glam Goo Deluxe Pack (verkrijgbaar in enkele Nederlandse winkels)

Glibbi Slime (verkrijgbaar in Nederlandse winkels).

Wat is boor?

Boor (B) is een element dat uit de aardkorst gewonnen wordt. Het is geur- en kleurloos en er zijn in Europa grenzen aan gesteld hoeveel er van in een product mag zitten. Het is op korte termijn al gevaarlijk en werkt irriterend bij inademing, bij inslikken en bij contact met huid en ogen.

Wat is het effect?

Korte termijn: boor kan irritatie, diarree, braken en krampen veroorzaken.

Lange termijn: De EU verklaart dat boor de vruchtbaarheid kan schaden en schade kan toebrengen aan het ongeboren kind.

Als je wordt blootgesteld aan boor dan is het van vele factoren afhankelijk wat er gebeurt: de mate van blootstelling, de duur en de wijze van blootstelling.

Wat zijn de regels?

In de normen voor speelgoed is vastgelegd hoeveel boor er in het product mag zitten. Hoeveel is wel afhankelijk van het soort product. In een droogproduct (poeder, kneedbaar, bros) en in een product dat je ergens af kan schrapen mag er meer in zitten dan in een product dat vloeibaar of plakkerig is. Slijm valt in deze laatste categorie. Er mag dan niet meer dan 300 mg/kg inzitten. Putty is een vergelijkbaar product, waar mogelijk soort gelijke problemen spelen (een van de geteste producten die net voldeed heeft putty in de naam).

