Eerste indruk|Wij vroegen onze Consumentenbond Baby & Kind Facebook-volgers over welk product van de 9-maandenbeurs ze meer willen weten. Het werden de Sweakers van Ockyz. Dit zijn anti-slip sokken voor het zwemmen. Wij lieten 13 kinderen van 3 tot 13 jaar testen of je er ook echt niet mee uitglijdt in het zwembad.

Conclusie

Met de Sweakers heeft je kindje zeker meer grip op de gladde zwembadvloer. Hierdoor is de kans op uitglijden kleiner. Oudere kinderen die al goed kunnen lopen hebben minder voordelen van de Sweaker. Het is namelijk wel heel verleidelijk om te rennen met de anti-slipsokken. En dat lijkt ons ook met de Sweaker aan de voeten niet aan te raden.

Peuterbadje

Met de Sweakers wordt de kans op een glijpartij bij kleine kinderen echt veel kleiner. Met de sokken aan loopt onze tester van 3 jaar duidelijk makkelijker over de gladde zwembadgrond. En in het ondiepe water van het peuterbadje wordt ook ijverig heen en weer gelopen.

Rennen

Onze testers van 9 tot 13 jaar merken op dat ze met de Sweakers wel meer grip hebben. Toch zien zij het nut van de sokken niet echt in. Want ook met de anti-slipsokken aan mag er niet gerend worden in het zwembad.

Aantrekken

Het aantrekken van de Sweakers gaat wat stroef. Het verschil tussen rechts en links is niet heel duidelijk. Veel kinderen trekken ze dan ook verkeerd om aan. Een testertje trok de sokken ondersteboven aan. Controleer als ouder dus altijd even of de sokken goed zitten. Eenmaal aan zitten de Sweakers best comfortabel.

Leuk

De printjes op de sokken vallen bij alle leeftijden goed in de smaak. Maar toch is het best wel even wennen als je de enige bent die ze aan heeft. Onze 7 jaar oude tester voelde zich in eerste instantie een beetje voor schut lopen. Maar nadat een ouder meisje in het zwembad aangaf de sokken ‘gaaf’ te vinden, was dat gevoel snel verdwenen. De jongste tester vond het allang best, haar sokken waren roze. En ook de oudste testers vonden de sokken er leuk uitzien.

Binnen blijven

De Sweakers kunnen niet tegen lopen op gras, kiezels of schelpen. Met andere woorden, tegen buitenlopen. Maar juist als het lekker warm is kan soms binnen en buiten gezwommen worden. Dan moeten de sokken elke keer uit.

Wanneer zonder?

De grip van de sokken went snel. Maar dan is de vraag wanneer je een kind zonder deze sokken laat lopen. Wanneer ze niet wennen aan de gladde ondergrond blijven ze afhankelijk van de sokken. Dat is lang vol te houden, want de sokken zijn te krijgen in de maten 23 tot en met 42. Maar dan houdt het toch echt op. Dus af en toe de sokken uittrekken is ook geen gek idee.

