Test kinderstoelen

Van de kinderstoel Yaris Single en Lief! zijn de openingen voor de benen te groot. Als een kind beide benen aan 1 kant van het kruisriempje of tussenschot weet te krijgen kan het door de opening heen glijden en op de grond vallen. Deze stoelen hebben geen tuigje en moeten kleinere openingen hebben. Yaris geeft aan dat ze de stoel zullen voorzien van een veiligheidsharnas en dat consumenten die reeds een exemplaar hebben deze bij overleg van een geldige aankoopbon kunnen ontvangen. De producent van de Lief! kinderstoel geeft aan dat de Lief! kinderstoel geproduceerd is volgens de geldende norm in 2006. De norm is in 2012 gewijzigd. Aangezien het model echter niet meer geproduceerd werd in 2012 zijn er toen geen aanpassigen aan het ontwerp gedaan. Het kan zijn dat her en der nog een exemplaar in de winkel te vinden is.

Een bijzonder situatie treedt op bij 2 kinderstoelen die ook als een lage kinderstoel gebruikt kunnen worden.

De Childwood Evolu 2 en de Topmark Jess kinderstoel kunnen ook in een lage stand worden gebruikt. Toen wij de stoelen in deze uitvoering testten, bleken ze niet te voldoen aan de eisen met betrekking tot stabiliteit zoals die in de norm staan. Deze norm is voor hoge kinderstoelen. Maar de handleiding van de Childwood deed vermoeden dat de stoel in de lage stand ook aan deze kinderstoelennorm voldoet. Childwood heeft de handleiding inmiddels aangepast. Wij pleiten ervoor dat in de herziening van de norm ook de eisen voor de stabiliteit van lage kinderstoelen worden vermeld. Een speciale norm voor lage kinderstoelen wordt in 2018 verwacht.

Waar kun je zelf op letten?

Na een ongeval met een kinderstoel belanden veel kinderen op de spoedeisende hulp. De meeste ongelukken gebeuren doordat het kind uit de stoel valt. Door een val kan een kind botbreuken of hoofdletsel oplopen. Het kan zijn dat de stoel niet veilig is, maar vaak zijn kinderen niet goed vastgezet of alleen gelaten. Er zijn verschillende zaken waar je zelf op kunt letten.

Laat je kindje nooit alleen in de kinderstoel.

Zet je kindje pas in een kinderstoel als het zelfstandig rechtop kan zitten.

Heeft de stoel een tuigje of gordel? Stel dat goed af en zet je kindje altijd vast.

Heb je een stoel zonder tuigje? Controleer of de openingen voor de benen niet zo groot zijn dat het rompje van je baby er door heen kan. Zo glijdt je baby er niet zomaar uit als hij onderuit zakt en beide benen door 1 gat weet te krijgen.

Als je kindje te klein is (of de openingen te groot) kun je kussentjes kopen om de stoel te verkleinen. Is het dan nog te ruim? Gebruik de stoel dan nog niet.

Een kinderstoel met een smal sta-oppervlak is fijn omdat hij weinig ruimte inneemt maar is doorgaans ook instabieler. Houdt er rekening mee dat je kindje niet altijd netjes rechtop zit, maar ook zal proberen over de leuningen heen te hangen. Als het wat ouder is zal het zelf proberen in en uit de stoel te klimmen. Een stoel moet dus niet makkelijk kunnen kantelen, in welke richting dan ook.

Let op kleine openingen waar je kleintje bij kan. Vingers kunnen vast komen te zitten tussen verschillende onderdelen zoals het tafelblad en de stoel, of in kieren, gaten of openingen in de stoel. Controleer of je alles goed hebt gemonteerd.

Aanleiding voor het onderzoek

In december 2015 publiceerde de NVWA een onderzoek naar de veiligheid van kinderstoelen. Verschillende kinderstoelen bleken niet aan de veiligheidseisen te voldoen. Er waren problemen met stabiliteit en openingen waar vingers in bekneld kunnen raken. Wij vroegen ons af hoe het nu met de kinderstoelen gesteld is. Helaas troffen wij ook verschillende stoelen aan die niet op alle punten aan de norm voldoen. We zijn in contact met de fabrikanten, NVWA, de NEN en ANEC over onze bevindingen. In de nieuwe norm die in 2017 ontwikkeld wordt, zal men ook rekening moeten houden met kinderstoelen die ook als lage stoel gebruikt worden.

