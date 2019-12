Recept veilig slijm

In dit recept gebruiken we psyllium vezels, ook wel bekend als vlozaad. Dit is eigenlijk een voedingssupplement om de darmfunctie te ondersteunen. Je koopt het voor een paar euro online of bij de drogist (o.a. Holland & Barrett of Kruidvat).

Ingrediƫnten

250 ml water

Een paar druppels voedselkleurstof naar keuze

Een flinke eetlepel psyllium vezels

Bereiden