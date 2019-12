Veiligheids- en EHBO-apps

Ons advies

Voor noodgevallen kiezen wij voor de combinatie van de EHBO-app Rode Kruis en de Gifwijzer . Daarmee kun je direct je huis veilig maken, te hulp schieten als je kind zich verslikt of in het zwembad is gevallen en checken of je naar de dokter moet.

Geen van deze apps vraagt om overbodige machtigingen. Er wordt dus niet meer informatie over je verzameld dan nodig voor het functioneren van de app.

Rode Kruis

Gratis

Deze app is al meer dan een miljoen keer gedownload. Hij beschrijft duidelijk wat je moet doen bij bijna 100 ongelukken. Je kunt bovendien opzoeken wat er in een goede verbandtrommel hoort en welke EHBO-post er in de buurt is.

EHBO-app Rode Kruis downloaden: voor Android of voor iOS

Moet ik naar de dokter?

Gratis

Deze app helpt je inschatten of je een dokter nodig hebt. Bijvoorbeeld als je zoon of dochter veel hoest of gestoken wordt door een wesp. De app geeft daarbij soms kort advies over wat je (alvast) thuis kunt doen.

Moet ik naar de dokter app downloaden (Android en iOS).

Gifwijzer

€2,99 in Android en €3,49 in iOS

Deze app geeft van 200 stoffen en planten (met plaatjes) aan hoe giftig ze zijn. Een slokje Cif, shampoo of motorolie kan weinig kwaad, maar paracetamol en tabak zijn giftig voor kinderen. Een kind dat vaatwasmiddel inslikt, kan moeilijk ademhalen en krijgt buikpijn en blaren in de mond.

De app is vooral bedoeld om vooraf de veiligheid van je huis en tuin te checken.

Er is een gratis versie van de app, maar daar kun je niks mee voordat je het gifwijzer-boekje hebt besteld waar je een app-code bij krijgt. Daarmee kun je de app openen. Deze app kost dus relatief veel geld. Volgens de ontwikkelaars is dat om de kosten te dekken.

Maar hoe je moet handelen bij ongelukjes met giftige stoffen is vaak moeilijk in te schatten. De app is daarom toch de kosten waard. En er werken nogal wat partijen mee om de app up-to-date te houden, waaronder VeilgheidNL, 2 toxicologen en het RIVM. Dus de informatie is op zijn minst betrouwbaar.

Gifwijzer app downloaden (Android en iOS).

