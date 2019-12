Veiligheidswaarschuwing: 2-Play houten voertuigen Emergency van Toys Amsterdam

Nieuws|Toys Amsterdam waarschuwt voor 2-Play Houten voertuigen Emergency. Er kunnen mogelijk kleine stukjes en/of houtsplinters af komen. Dit is gevaarlijk voor kleine kinderen. Zij kunnen de stukjes in hun mond stoppen met risico op verslikken of verstikken.