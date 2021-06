Veiligheidswaarschuwing: Aluminium kruik merk b-boo van Prénatal

Nieuws|In de kruik van het merk b-boo van Prénatal zouden na verloop van tijd één of enkele plekjes of gaatjes (corrosie) kunnen ontstaan. Hierdoor kan de kruik gaan lekken met het risico op brandwonden. Het is daarom belangrijk om iedere keer tijdens gebruik de kruik te controleren op oneffenheden.