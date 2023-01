Veiligheidswaarschuwing: Babyslaapzak terStal

Waar gaat het om?

Het gaat om de babyslaapzak van terStal met artikelnummer 7894805. Dit nummer is te vinden in de hals van de slaapzak. Ze zijn verkocht in de periode 16 september 2022 tot 1 december 2022.

TOG waarde

Het foutieve label vermeldt als TOG waarde 0,5. Dit moet 2,5 zijn. De TOG waarde van de slaapzak geeft aan of het veel warmte vasthoudt of juist koel is. Het is belangrijk dat een baby het niet te warm of te koud heeft tijdens de slaap. Het lijkt dus onterecht een zomerslaapzak.

Advies

Je kunt de babyslaapzak in de winterperiode gewoon gebruiken. In het voorjaar en zomer kun je dat beter niet doen omdat een winterslaapzak in de zomer kan leiden tot oververhitting van een baby.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de klantenservice van terStal op 0546-232 021.