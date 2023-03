Wat is er aan de hand?

Babyslaapzakjes van Prénatal verkocht in de periode maart 2022 tot 12 maart 2023 hebben een foutief label. Het label vermeldt dan als TOG-waarde 0,5. Dit moet zijn 3,0.

De TOG-waarde van de slaapzak geeft weer of het product veel warmte vasthoudt of juist koel is. Het gaat bij deze producten om een winterslaapzak. Gebruik deze slaapzak daarom liever niet in het voorjaar of in de zomer. Dit kan namelijk leiden tot oververhitting van het kindje. De babyslaapzakjes kun je in de herfst- en winterperiode wel gewoon gebruiken.

Om welke producten gaat het?

Het gaat om deze babyslaapzakjes van Prénatal:

Slaapzak flowers LM Master: 139172 Artikkelnummers: 5376084 + 5376092 + 5376106 + 5376114 PO-nr.: 752627/752731 Juiste TOG: 3.0

Slaapzak Little Star Master: 143700 Artikelnummers: 5584868 + 5584850 + 5584841 PO-nr.: 763198 Juiste TOG: 3.0



Het PO-nummer en TOG-waarde vind je op het Care Label in de slaapzak.

Geld terug

Als je wilt, kun je de slaapzak terugbrengen naar een filiaal van Prénatal. Je krijgt dan het aankoopbedrag terug.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de klantenservice van Prénatal via 088-3320040.