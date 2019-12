Waarschuwing: boomhuis Manó met 6 vingerpoppen

Nieuws|Heb je het boomhuis met 6 vingerpoppen van uitgeverij Manó in huis? Neem dan contact op met Manó. De binnenkant van het boomhuis verteert na verloop van tijd, waardoor de vulling loskomt. Kleine kinderen kunnen de vulling in hun mond stoppen en dan is er gevaar voor verstikking.