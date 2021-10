Veiligheidswaarschuwing: Boppy Hug & Nest babykussen

Na een terugroepactie in de VS van The Boppy Company van een soortgelijk product, wordt het Boppy Hug & Nest babykussen teruggeroepen. Als de veiligheidswaarschuwingen niet worden opgevolgd, kunnen ze stikken.

Het gaat om situaties waarin baby's rollen, bewegen of op het ligbed worden geplaatst in een positie die de ademhaling belemmert. Of wanneer ze van het ligbed afrollen op een oppervlak zoals een kussen voor volwassenen of zacht beddengoed, dat de ademhaling belemmert.