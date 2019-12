Veiligheidswaarschuwing: Houten kralenbaan Johntoy

Nieuws|Leverancier Johntoy roept een houten kralenbaan terug. Bij een specifieke batch is een productiefout vastgesteld. Er bestaat de kans dat de kralen onder druk losbreken van de kralenbaan. Kleine kinderen kunnen stikken in de kleine onderdelen.

Productspecificaties

Het gaat om de kralenbaan met lotnummer 16-622. Dit nummer staat naast de streepjescode. De kralenbaan is verkocht bij:

Intertoys Amstelveen

Knuffels Animalerie Amsterdam

Gone with the wind Amsterdam

Dino Trading B.V. Apeldoorn

T.O.M. B.V. Bladel

Lobbes Speelgoed B.V. Ede

Vissertoys Goes

Mio Mio B.V. Heiloo

Happy Baby Meerkerk

Intertoys Toyshop Oosterhout NB

Tuincentrum Wolters Overdinkel

De kleine kapitein Rotterdam

Burgerhout BabySuperStore Sliedrecht

Top1Toys Sluis

Slager B.V. Staphorst

Bol.com

Cilgro B.V. Waddinxveen

Van de Wal speelgoed v.o.f. Waddinxveen

Timmerhuis Speelgoed B.V. Winterswijk

Gebr. Simon Zwolle

Terugbrengen naar de winkel

Je kunt de kralenbaan terugbrengen naar de winkel waar je hem hebt gekocht. Je krijgt dan een nieuwe kralenbaan uit een andere serie. Maar je kunt er ook voor kiezen om het aankoopbedrag terug te krijgen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Johntoy via het telefoonnummer 0182 – 632 326 of per e-mail via info@johntoy.nl.

Lees ook: