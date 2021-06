Veiligheidswaarschuwing: Hydrofiele zomerslaapzak van bébé-jou Fabulous

Nieuws|De stopper van de ritssluiting van de slaapzak is, in plaats van de onderkant, aan de bovenkant bij de halsopening geplaatst. Hierdoor is er gevaar op vingerbeknelling en zelfs verstikking. Het kind kan namelijk wegglijden in de slaapzak als de rits niet volledig gesloten is.