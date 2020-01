Veiligheidswaarschuwing: Kidooz speenkoorden

Waar gaat het om?

Deze speenkoorden zijn verkocht in de periode van 15 november 2018 tot en met 1 december 2019. Ze zijn te herkennen aan het merk “Kidooz” dat zichtbaar in de speenkoorden is gestanst.

Verkooppunten

Babyparken

Kleine Planeet te Leiden

Blauw life style te Ridderkerk

Kidooz online te Breda

Dutch-lifestyle te Zwaag

WO! concept store te ’s-Hertogenbosch

Mi Toetie Platanenstraat te Vinkel

Hip & Hout Havikskruid te Boxmeer

Geld terug

Je kunt het Kidooz speenkoord terugbrengen naar de winkel waar je hem hebt gekocht en krijgt je geld terug.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen via hello@kidooz.nl.

Lees ook: