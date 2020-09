Veiligheidswaarschuwing: Coming Kids ledikant Loft

Om welk ledikant gaat het?

Lattenbodem ledikant LOFT 60x120 cm – Stapelgoed, Coming Kids

Artikelnummer 10631101

EAN code 8718924916315

Verkocht in de periode 2016 tot en met 2020

Wat te doen?

Coming Kids adviseert deze bodem niet in de laagste stand te gebruiken. Bij plaatsing in de middelste positie kun je veilig gebruik blijven maken van het ledikant. Totdat je de nieuwe lattenbodem hebt ontvangen, is het dringend advies de huidige lattenbodem enkel in de middelste stand te gebruiken.

Omruilen

Je kunt de betreffende bodem omruilen door je te melden via het e-mailadres loftterugroepactie@coming.nl of via telefoonnummer 0313 - 65 93 21.

Je ontvangt per pakketdienst kosteloos een nieuwe bodem. De foutieve bodem kan in de verpakking van de nieuwe bodem teruggestuurd worden via een pick & return.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Coming Kids.

