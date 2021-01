Veiligheidswaarschuwing: Little Dutch Dokter set van Tiamo B.V.

Waar gaat het om?

Het gaat om de Little Little Dutch Dokter set met artikelnummer LD 4473 en EAN-code 8713291444737. De set is vanaf september 2019 tot nu verkocht in speelgoedwinkels, babywinkels en online.

Verkoop gestopt

Tiamo B.V. is onmiddellijk gestopt met de verkoop van deze doktersset en vraagt je dringend de pillen(strip) direct buiten het bereik van kinderen te houden.

Pillenstrip terugsturen

Je kunt de pillenstrip met je naam en adresgegevens opsturen naar:

Tiamo B.V.

Antwoordnummer 769

8200 VB LELYSTAD

Je ontvangt dan een attentie ter compensatie en als dank voor je medewerking.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op per e-mail contact@tiamo.nl.