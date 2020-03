Veiligheidswaarschuwing: Little Dutch Houten speelgoedsleutels Adventure pink & blue

Nieuws|Leverancier Tiamo BV roept de Little Dutch Houten speelgoedsleutels Adventure pink & blue terug. Uit onderzoek is gebleken dat het speelgoed bij deze kinderen te ver in de mond kan komen en de keel kan raken.

Waar gaat het om?

Het gaat om het product met de volgende artikel nummers en EAN codes:

LD 4437 Little Dutch houten sleutels Adventure roze/pink – EAN code 87 13291 444379

LD 4438 Little Dutch houten sleutels Adventure blauw/bleu – EAN code 8713291 444386

De houten sleutels zijn verkocht in de periode december 2018 tot heden.

Wat is er mis?

Het product is gemaakt en getest voor kinderen vanaf 10 maanden. Maar het product is ook bedoeld voor kinderen die nog niet zelfstandig rechtop kunnen zitten. Voor deze leeftijdsgroep is het product niet veilig. Uit onderzoek is gebleken dat het speelgoed bij deze kinderen te ver in de mond kan komen en de keel kan raken. Hierdoor ontstaat gevaar voor beschadiging van het keelweefsel en voor verstikking door afsluiting van de keel door het speelgoed.

Verkooppunten

De producten werden verkocht in diverse speelgoedwinkels, babyspeciaalzaken en webshops.

Geld terug

Je kunt de houten sleutels terugbrengen naar de winkel waar je ze hebt gekocht en krijgt je geld terug.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de winkel waar je de sleutels hebt gekocht of met leverancier Tiamo op telefoonnummer 0320-242644 of per e-mail service@tiamo.nl.

Lees ook: