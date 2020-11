Veiligheidswaarschuwing: Little Dutch Houten Treinbaan blue

Waar gaat het om?

Het gaat om de houten Little Dutch Treinbaan blue met productiecode - LD 4423 2019.500 – 5019 (zie onderop de locomotief). De locomotief is bedoeld voor kinderen vanaf 3 jaar, maar de karakteristieke eigenschappen van het product maakt dat het product ook geschikt is voor kinderen vanaf 18 maanden. De treinbaan is verkocht vanaf april 2020.

Verkooppunten

De treinbaan is verkocht via de volgende speelgoedwinkels, babyspeciaalzaken en webshops:

Baby & Tiener, Sliedrecht

Baby Dump, Sint-Oedenrode

Babycare, Veendam

Babyplanet, Drachten

Bol.com, Waalwijk

Brandunit.nl, Waalwijk

De Boekenplank, Poederoijen

Elbertsen, Wekerom

Geboorteexpress, Bunde

Henk brunsting, Beilen

Kesteren, Kesteren

Kidsparty, Hulst

Kidsroom, Beuningen

Klint, Maastricht

Little Dutch, Berkel en Rodenrijs

Mimi Baby, Assebroek

Multi Brands, Zwolle

Pieke & Co, Ransdaal

Speelgoedwinkel, Hoofddorp

Ten Hove kindermode, Rijssen

Top1Toys, Zeist

Top1Toys, Raalte

Twisk, Beverwijk

Van der meulen, Harlingen

We Love deco, Dordrecht

Wierdsma, Sneek

Nieuwe locomotief

Tiamo kan je een nieuwe locomotief toesturen. Daarvoor kun je terecht op het e-mailadres

service@tiamo.nl of het telefoonnummer 0320-242644. Je ontvangt dan kosteloos een nieuw exemplaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht op het bovenstaande e-mailadres en telefoonnummer of op de website van Tiamo.

