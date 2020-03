Veiligheidswaarschuwing: Nijntje Muziekdoosje Bambolino Toys B.V.

Leverancier Bambolino Toys B.V. roept Nijntje Muziekdoosje terug. Kleine onderdelen kunnen loskomen. Dit kan gevaarlijk zijn voor kleine kinderen. Zij kunnen de onderdeeltjes in de mond nemen waardoor het risico op verslikken of stikken ontstaat.

Waar gaat het om?

Het Nijntje Speeldoosje werd verkocht vanaf 20 februari 2018 bij verschillende speelgoedwinkels en webshops in Nederland. Het is een speeldoosje met artikel nummer 33192 en batchcode 6000605.

Geld terug

Je kunt het speeldoosje terugbrengen naar de winkel of webshop waar je het hebt gekocht. Het aankoopbedrag en de verzendkosten worden vergoed.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over deze terugroepactie contact op met de winkel waar je het hebt gekocht. Of met leverancier Bambolino Toys B.V. op 0488-417502 of per email via info@bambolino.nl. Meer informatie vind je ook op de website van Bambolino.

