Veiligheidswaarschuwing: Ooozzy Slime en Princess Slime

Nieuws|Sambro International Ltd. waarschuwt voor Ooozzy Slime en Princess Slime. De producten bevatten mogelijk een schadelijke chemische stof: NDELA. Deze chemische stof kan via de huid in het lichaam worden opgenomen. Dat kan leiden tot gezondheidsproblemen.