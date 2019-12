Veiligheidswaarschuwing Prénatal slaapzakken

Productspecificaties:

De slaapzakken zijn verkocht vanaf juli 2018 in Prénatal winkels. Aan het PO-nummer kun je zien of het om een mogelijk onveilige slaapzak gaat. Het PO-nummer is terug te vinden op het wasvoorschriftlabel onder in de slaapzak.

PO-nummers:

698694

701700

701701

702073

702074

703146

703415

703417

705932

705935

705997

705998

707005

707006

Slaapzak terugbrengen

Je kunt de slaapzak terugbrengen naar een Prénatal winkel. Je krijgt dan het volledige aankoopbedrag terug, ook zonder bon.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Prénatal:

Lees ook: