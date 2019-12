Veiligheidswaarschuwing: Speenkoorden van Chewies & more

Nieuws|Chewies & more waarschuwt voor de speenkoorden Silicone Beads, Furry Clip en Lederen Clip. De nieuwe ronde clip van de speenkoorden kan breken, waardoor er kleine onderdelen loskomen. Ook de houten kraal aan het eind van het silicone speenkoord kan door een val of beknelling in kleine delen uit elkaar vallen. Als kleine kinderen deze deeltjes in de mond nemen en inslikken ontstaat er verstikkingsgevaar.

Om welke speenkoorden gaat het?

Chewie Clips Beads&Wood CL0003-1

Chewie Clip Hexa Beads&Wood CL0003-3

Chewie Clip Rainbow Beads CL0003-2

Chewie Clip Silocone Beads CL0003-4

Furry clips in alle prints JFCL01

Lederen clips in alle kleuren JLCL01

Ze zijn verkocht vanaf eind februari 2019 tot nu en zijn te herkennen aan de ronde zilverkleurige clip met het logo van Chewies & more.

Terugsturen

Heb je zo'n speenkoord in huis, dan vraagt Chewies & more het terug te sturen of terug te brengen naar een van de vele verkooppunten in het land. Je krijgt een tegoedbon die vrij is te besteden op de website of je kunt wachten op de nieuwe bevestigingsclips die er binnenkort aankomen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze veiligheidswaarschuwing op de website van Chewies & more.

Lees ook: