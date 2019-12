Veiligheidswaarschuwing: speenkoorden Bow collectie Play at Slaep

Nieuws|Play at Slaep waarschuwt voor speenkoorden uit de Bow-collectie, te herkennen aan de ronde witte clip en het ‘strikje’. Uit tests is gebleken dat de witte ronde clip van de speenkoorden kan breken. Hierdoor kunnen kleine onderdelen los komen. Jonge kinderen die deze kleine delen in de mond nemen en inslikken, kunnen erin stikken.