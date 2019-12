Veiligheidswaarschuwing: Wheelybug hoes leeuw Co & Co

Nieuws|Co & Co roept de Wheelybug hoes type leeuw terug. De ogen van de leeuw kunnen loslaten waardoor er voor kleine kinderen een gevaar is op verstikking.

EAN code en verkooppunten

De hoezen zijn verkocht tussen 25 april 2018 en 1 september 2018. Op de website van Co & Co vind je verkooppunten van de leeuwenhoezen. Heb je een Wheelybug hoes, let dan op het artikelnummer EAN 8719189161908.

Omruilen

Je kunt de Wheelybug hoes omruilen bij een van de Co & Co verkoopunten. Neem voor vragen contact op met Co & Co via info@coandco.nl.

