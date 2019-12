Waarschuwing: 2-Play houten telraam Toys Amsterdam

Productspecificaties

Het gaat om het 2-Play houten telraam met EAN 8713219330364.

Wanneer kinderen de stukjes hout of splinters binnen krijgen kunnen ze zich mogelijk verslikken of stikken. Gebruik het speelgoed niet meer. Het telraam is verkocht sinds 17 februari 2017.

Op de site van de NVWA staat een lijst van de betreffende winkels .

Terugbrengen naar de winkel

Je kunt het product terugbrengen naar de winkel. Je krijgt dan het aankoopbedrag terug.

Meer informatie

Vragen kun je stellen aan Toys Amsterdam: toys.giftts@manen.nl of bel 0318-549150.

Lees meer: