Waarschuwing: autotransporter New Classic Toys

Nieuws|Het is gebleken dat er van de autotransporter van New Classic Toys met batchnummer 060916 mogelijk kleine onderdelen kunnen loslaten. Deze onderdeeltjes leveren dan verstikkingsgevaar op.

Het gaat om de New Classic autotransporter die sinds 31 oktober 2016 is verkocht met artikelnummer 11960, EAN code 8718446119607 en batchnummer 060916.

Heb je autotransporter in je bezit? Breng hem dan terug naar de winkel waar deze is gekocht. Je krijgt dan het volledige aankoopbedrag terug. Je hebt geen kassabon of ander aankoopbewijs nodig voor de terugbetaling.

Eerder was er ook een probleem met een soort gelijke autotransporter van New Classic Toys onder het merk Viga.

Contactgegevens

Voor meer informatie kan telefonisch contact worden opgenomen via telefoonnummer: 0227-545053 of per e-mail via sales@newclassictoys.com.

