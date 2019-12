Waarschuwing Autotransporter VIGA New Classic Toys

Nieuws|Ben je in het bezit van de autotransporter van het merk VIGA? Dan verzoekt de fabrikant je het autootje niet meer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel.

Het gaat om autotransporters met Artikelnummer: 50825 EAN code: 6934510508258 of artikel V0825 geleverd door New Classic Toys onder het merk VIGA.

UIt onderzoek van de NVWA is gebleken dat het artikel volgens de verkeerde leeftijdsindicatie is ingedeeld. Op de trailer zitten houten balkjes die ervoor zorgen dat de auto’s niet van de autotransporter kunnen afrijden. Deze balkjes zijn kleine onderdelen en kunnen bij inname in de mond verstikkingsgevaar opleveren.

Je kunt de autotransporter terug brengen naar de winkel, je krijgt je geld terug. Een aankoopbewijs is niet nodig.

Voor meer informatie:

New Classic toys

Tel: 0227-545053

E-mail: sales@newclassictoys.com

