Waarschuwing: Bebi Amsterdam Speenkoord Gull

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft geconstateerd dat Speenkoord Gull kan breken waardoor kleine onderdelen los kunnen komen. Ook de kralen aan het speenkoord kunnen in kleine delen uiteenvallen. Bij inslikken kan een kind stikken.

Het speenkoord is uit de handel genomen. Het gaat om type Gull dat tussen februari 2015 en juni 2017 verkocht is via www.bebi-amsterdam.nl.

Wat kun je doen?

Je kunt het speenkoord retourneren, dan krijg je een tegoedbon ter waarde van het aankoopbedrag.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bebi Amsterdam via info@bebi-amsterdam of door te bellen met 06 386 545 28.

Lees ook: