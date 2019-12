Waarschuwing: Bumblies tandenborstel (0-3 jaar) teruggeroepen

Nieuws|Bumblies roept de tandenborstels voor kinderen van 0 tot 3 jaar terug. De zuignap die op de achterkant zit kan scheuren en losraken als kinderen erop kauwen of bijten.

Bumblies roept tandenborstels voor kinderen van 0 tot 3 jaar uit voorzorg terug. Geconstateerd is dat de zuignap aan de achterzijde van de tandenborstel kan losraken of scheuren, wanneer erop gekauwd of gebeten wordt/ Kinderen zouden dit kleine onderdeel kunnen inslikken. Bumblies roept consumenten op de tandenborstel niet meer te gebruiken.

Het gaat om de Bumblies tandenborstel met streepjescode 8710624133726 in de kleuren:

geel

groen

oranje

roze

De tandenborstels waren onder meer te koop bij:

Boni

Coop

Deen

Dekamarkt

Dirk

Em-té

Hoogvliet

Jan Linders

MCD

Nettorama

Poiesz

Vomar

Retourneren

Heeft je kind de tandenborstel in gebruik? Maak er een foto van en stuur die naar: service@superunie.nl.



Zit de tandenborstel nog in de verpakking? Knip de streepjescode uit en stuur die ongefrankeerd naar:



Bumblies

Antwoordnummer 3500

4140 VH Beesd

Vermeld in je mail of brief:

je naam

je rekeningnummer

de winkel waar je het gekocht hebt

Gooi de tandenborstel weg.

Vragen?

Nog vragen? Neem contact op met Bumblies: 0345-637 548 (werkdagen 8:30- 17:30)

