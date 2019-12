Waarschuwing: Doll Accessory PP 12 pcs, A.I.&E

Nieuws|Voor de derde keer in een maand tijd wordt een product van A.I.&E uit de handel gehaald. Dit keer gaat het om een set met spulletjes voor een pop.

Bij de Doll Accessory speelset met batchnummer 2026722 of 2033125 kunnen tijdens het spel kleine onderdelen loskomen. Dit kan voor kleine kinderen bij inname in de mond verstikkingsgevaar opleveren.

Heb je deze set in huis? En heeft het een barcode 8711252 56448 7 in combinatie met batch nummer 2026722 of 2033125? Breng het dan terug naar de winkel. Je krijgt het aankoopbedrag terug.

Lees ook:

Meer over Baby & kind: