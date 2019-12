Waarschuwing: Dr. Brown's fopspeenclip

Dit is geconstateerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het gaat om de producten met EAN: 072239301722 en Artikelcode AC037-INTL die in Nederland verkocht zijn tussen juli 2014 en november 2017.

Wat te doen?

Heb je deze fopspeenclip in huis, stop dan met het gebruik ervan. Je kunt de fopspeenclip terugbrengen naar de winkel of retourneren aan onderstaand adres. Voor verdere instructies en de financiële afhandeling moet je contact opnemen via e-mail: info@drbrowns.nl.

Baby Case BV

Importeur/distributeur Dr. Brown’s Nederland

Huijgevoort 22

5091 SB Westelbeers (Nederland)

