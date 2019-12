Waarschuwing: fietsstoeltje Jockey Comfort

Fout in de twee-fasen sluiting

Het fietsstoeltje Jockey Comfort is onveilig omdat kinderen de zogenaamde 2-fasensluiting kunnen omzeilen. Fabrikant Britax Römer maakt nu een nieuw stoeltje met een veilige sluiting.

Gordelset omruilen

Heb je een stoeltje met een onveilige sluiting? Dan kun je gratis een een nieuwe gordelset aanvragen. Op jockey-check.com zie je of je een oud of een nieuw fietsstoeltje hebt. Het onveilige stoeltje is verkocht vanaf januari 2018.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de fabrikant via jockey-check@britax.com

