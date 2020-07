Waarschuwing: HEMA babyslaapzak 4-seizoenen

Om welke producten gaat het?

Het gaat om de 2-in-1-slaapzakken met artikelnummers 33.39.5511 (maat 68/80) en 33.39.5512 maat (86/104).

Wat is het probleem?

Door een productiefout kan de trekker van een van de ritsen loskomen en verstikkingsgevaar veroorzaken.

Wat moet ik doen?

Iedereen die in het bezit is van dit artikel, wordt verzocht deze slaapzak niet meer te gebruiken en terug te brengen naar een HEMA-winkel. Een kassabon is niet nodig. Je krijgt het aankoopbedrag terug.

Meer informatie:

Neem contact op met HEMA-klantenservice: 020 224 2424.

Lees ook: