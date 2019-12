Waarschuwing: houten kralen EduFun Intertoys

Artikelnummer

Het gaat om houten kralen van het merk EduFun met artikelnummer 1199852 en EAN nummer 6942397320801 van leverancier Shanghai EduFun Toys Co Ltd.

Kralen niet goed geboord

Niet alle kralen zijn even goed geboord, waardoor er kleine stukjes kunnen loskomen uit de binnenkant van de kralen. Dit is gevaarlijk omdat kinderen deze stukjes in hun mond kunnen krijgen en hierdoor het risico op verslikken of verstikken ontstaat.

Dit product is verkocht van januari 2014 tot en met mei 2018.

Breng de kralen terug

Gebruik de kralen niet meer en breng ze terug bij een filiaal van Intertoys. Hier krijg je het aankoopbedrag terug. Heb je vragen? Neem dan contact op met Intertoys via klantenservice@intertoys.nl of 088 - 059 90 50.

