Waarschuwing: Houten Puzzel Intertoys

Nieuws|Er kunnen kleine stukjes hout van de Houten Puzzel met artikelnummer 1202548 loskomen. Hierdoor ontstaat het risico op verslikken of verstikken.

Het gaat om de Houten Puzzel van leverancier Wenzhou Cenda Arts & Crafts CO LTD die te koop was bij Intertoys van november 2012 tot februari 2017. De puzzel heeft de afmeting 30 x 22,5 cm, artikelnummer 1202548 en EAN-code 8712206084839.

Heb je de puzzel in je bezit? Breng deze dan terug naar een filiaal van Intertoys. Je krijgt dan het volledige aankoopbedrag terug.

Contactgegevens

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de Intertoys klantenservice: 088-0599050 of per e-mail via recall@intertoys.nl

Blijf op de hoogte over andere veiligheiswaarschuwingen via:

Ook interessant: