Waarschuwing: houten trein Intertoys & Bart Smit

Het gaat om speelgoedtreinen afkomstig van leverancier Ningbo Able Import & Export Co. Ltd. Het probleem is vastgesteld bij de laatste partij van de houten treinen. Maar omdat de winkels eerdere partijen niet kunnen controleren geldt de terughaalactie voor alle treinen.

Artikelnummer

Het gaat om de volgende speelgoedtreinen:

Artikelnummer: 147979

EAN nummer: 8714205116931

Verkoopdatum: augustus 2017 tot en met september 2018

Speelgoedtrein terugbrengen

Je kunt de houten trein terugbrengen naar een filiaal van Intertoys of Bart Smit. Je krijgt je geld dan terug.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze terugroepactie kun je contact opnemen met de klantenservice van Intertoys en Bart Smit via

E-mail: klantenservice@intertoys.nl of klantenservice@bartsmit.com

Telefoonnummer: 088 – 05 99 050.

