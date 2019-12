Veiligheidswaarschuwing: IKEA SUNDVIK commode

Deze waarschuwing volgt na het ontvangen van 14 meldingen, wereldwijd, van planken die loslieten. Als de plank loslaat, kunnen kinderen van de commode vallen. Onderzoek naar aanleiding van deze incidenten heeft aangetoond dat in al deze gevallen het veiligheidsbeslag niet of niet juist was aangebracht.

Productspecificaties

De waarschuwing geldt voor de commode SUNDVIK, die ook als ladekast gebruikt kan worden na de ‘luierperiode’ van het kind.

Nieuwe montageset

Als blijkt dat het veiligheidsbeslag niet of niet juist is aangebracht, krijg je van IKEA gratis een nieuwe montageset.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze IKEA SUNDVIK commode en ladekastcombinatie kun je contact opnemen met de klantenservice van IKEA. Je kunt de klantenservice van IKEA bereiken via telefoonnummer 0900 – 235 45 32.

Lees ook: