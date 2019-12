Waarschuwing: Kids II Obal Rattle

Het gaat om de Oball Rattle Models met modelnummer 81031 and 81548 die verkocht zijn na 1 januari 2016. De ballen hebben kunststofschijven waarin balletjes zitten. Die balletjes kunnen loskomen en vormen een verstikkingsgevaar voor kleine kinderen.

Alleen exemplaren waarop productiecode T0486, T1456, T2316, T2856 of T3065 voorkomt zijn gevaarlijk. Je kunt dit nummer vinden op een klein driehoekje dat in relief is aangebracht aan de binnenzijde van de bal.

Je kunt je geld terugkrijgen door je product te registreren via: https://oballrattleenrow.expertinquiry.com/. Het verwerkingsproces duurt ongeveer 8 weken.

Je kunt ook bellen naar +44-2 080 995 488

Ook interessant: