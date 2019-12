Waarschuwing: Lief! Zwembandjes

De Lief! Zwembandjes die verkocht zijn in de periode van april 2016 tot en met juni 2016 bij Kruidvat en via de website van Lief! Lifestyle zijn niet veilig. De naden van het zwembandje zijn mogelijk niet sterk genoeg en kunnen scheuren. Hierdoor ontstaat de kans op verdrinking.

Zwembandjes checken

Check of het ook om de zwembandjes van jouw kind gaat:

Artikelnummer: 0773086

EAN Code: 8712051534992 (blauwe jongens variant). Deze code vind je vaak op de verpakking onder de streepjescode.

EAN Code: 8712051534985 (roze meisjes variant). Deze code vind je vaak op de verpakking onder de streepjescode.

Batch code**: 41151. Deze code staat op de achterzijde van de verpakking en op het zwembandje.

Zwembandjes terugbrengen

Gekocht bij Kruidvat

De zwembandjes kun je inleveren bij een Kruitvatwinkel. Je krijgt dan het geld terug.

Gekocht via de website van Lief!

Neem contact op met Van der Meulen via 0900-2233300. Van der Meulen is het bedrijf achter Lief!

