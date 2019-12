Waarschuwing: Louka Speenkoord

Het gaat om het Louka Speenkoord met handjes-clip (met naam) die verkocht is tussen januari 2013 en oktober 2017. De clip voldoet niet aan de wettelijke eisen omdat de bevestigingsclip in de vorm van een handje in kleine delen uiteen kan vallen. Als een kind deze kleine delen in de mond stopt is er gevaar op verstikking.

Heb je dit speenkoord in huis, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Je kunt het speenkoord retourneren. Als vergoeding krijg je een tegoedbon.

Neem hiervoor contact op met: Loukadesign op 06-22 232 703 of info@loukadesign.nl

