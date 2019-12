Veiligheidswaarschuwing: Magnetisch Bordspel Oceaan

Nieuws|Harlekijn Import B.V. roept het Magnetisch Bordspel Oceaan van het merk Viga terug in verband met het gevaar op verstrikking of verwurging.

Breekvoorziening in het koord

De kans bestaat dat de breekvoorziening in het koord niet breekt bij de voorgeschreven trekkracht. De maximaal toegestane lengte van 30 cm wordt hiermee overschreden met het risico op verstrikking of verwurging van kinderen.

Artikelnummer

Het product is verkocht vanaf juni 2014 met:

Artikelnummer VI50196

EAN code 6934510501969

Batchnummer VG340 01/15/2014 (onderzijde product)

Verkooppunten

Het bordspel was te koop bij de volgende winkels:

De Houtduif Emmen, Pim's Olifant Utrecht, Kikkerkoning VOF Den Haag , Spelenderwijs Den Haag, Gone with the Wind Amsterdam, Game Time Speelgoedwinkel Haarlem, Tante Steef Haarlem, De Korenbloem Deventer, Babyhuis Wierdsma Sneek, Primera Overveen, Het Zingende Nijlpaard Tilburg, De Zonnewijzer Rotterdam, De Houten Trein Speelgoed Alkmaar, Kohlmann Speelgoed Intertoys Amersfoort, Lievelingetjes Lisse, Emma en Sam Kinderwinkel Vaassen, Pleinshoppen BV Houten, Pinokkio Utrecht en Ningbo Viga International Co.

Geld terug

Klanten die een Magnetisch Bordspel Oceaan hebben, wordt verzocht dit niet meer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel of retour te sturen aan de importeur. Het volledige aankoop bedrag en eventuele verzendkosten worden vergoed.

Contactgegevens Harlekijn Import B.V.

C. Verolmeweg 10

2171 KV Sassenheim

Telefoon: 0252-229125, e-mail: info@harlekijnimportbv.nl

