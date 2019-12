Waarschuwing: My First Key Chain

Nieuws|Heb je de 'My First Key Chain' oftewel 'mijn eerste autosleutel' van het merk VC Toys in huis? Dan roept de fabrikant van Cranenbroek je op deze terug te brengen naar de winkel.

De autosteutel blijkt te klein waardoor een kind het te ver in de mond kan steken en dan kan het in de keel raken. Keelweefsel kan beschadigen, maar er is ook gevaar voor verstikking door afsluiting van de keel door het speelgoed. Je kind kan ook braakneigingen krijgen.

De My First Key Chain is inmiddels uit de verkoop genomen, maar het kan natuurlijk zijn dat je het al in huis hebt.

De Key Chain is verkocht in de winkels tussen 13-09-2016 en 17-07-2017

Artikel nummer: 19100-065-10000

Barcode: 2010000854747

Als je het speelgoed terugbrengt naar de winkel krijg je het aankoopbedrag terug.

Contactgegevens

Voor vragen kun je contact opnemen met Van Cranenbroek via +31 (0) 495 431 900 of info@vancranenbroek.com.

Blijf op de hoogte over andere veiligheidswaarschuwingen via:

Ook interessant: