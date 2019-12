Waarschuwing: onveilige babypoppen

Nieuws|De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht 65 babypoppen. Zeven poppen zijn zo onveilig dat de verkoop verboden is. Ze bevatten te veel weekmakers of er bestaat gevaar op verstikking door losse onderdelen. Laat je kind niet spelen met deze poppen.

Weekmakers als DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP en DnOP zijn (mogelijk) hormoonverstorend en kunnen een nadelig effect hebben op de voortplanting. Als kinderen langdurig op de babypop sabbelen of ermee spelen worden zij aan deze weekmakers blootgesteld. Bij sommige poppen zijn ook lange koorden of lussen waar kinderen in verward kunnen raken een probleem. De volgende poppen zijn verboden.

ItsImagical: Sophie (44.5.16-9137)

De babypop of een bijgeleverd onderdeel heeft lange koorden of lussen. Een kind kan in het koord verstrikt raken en stikken.

Karishma Doll: My lovely baby (MT-200), 2 versies

Er zijn 2 verschillende versies van deze pop getest en beide bevatten te veel weekmakers en te kleine onderdelen die los kunnen komen en een gevaar voor verstikking vormen als het kind die in de mond stopt. Bij 1 van de 2 wordt ook een koord bijgeleverd dat te lang is waardoor een kind erin verstrikt kan raken.

Pop verhandeld via Q&A Impex

De babypop heeft te veel DEHP. Deze weekmaker verstoort de hormonen van het kind.

Princess Coralie: Theo Klein (F2A36AF167-, st 05AR/IS)

De pop heeft kleine onderdelen die los kunnen komen en een gevaar voor verstikking vormen.

Small Foot Emilia

De pop heeft kleine onderdelen die los kunnen komen en een gevaar voor verstikking vormen.

Small Foot Nathalie

De pop bevat te veel weekmakers. Ook heeft hij kleine onderdelen die los kunnen komen en een gevaar voor verstikking vormen.

NVWA test

De NVWA testte poppen van 47 verschillende merken. Deze poppen zijn te koop bij webwinkels, speelgoedwinkels, warenhuizen, kledingwinkels en marktkramen. Kijk voor de volledige lijst en foto's van de onderzochte poppen op de website van de NVWA.

