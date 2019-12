Waarschuwing: Plush Bear color changing (Action)

Bij de Action is in de periode van oktober 2015 tot april 2017 een speelgoedbeertje onder de naam Plush Bear color changing verkocht waarvan nu blijkt dat het onveilig is. Tijdens het spelen kan het batterijencompartiment uit de beer komen. Voor kinderen tot 10 maanden is er mogelijk een gevaar voor verstikking. De fabrikant Tollkühn Shoppartner GmbH heeft vastgesteld dat het gaat om beertjes met artikelnummer 69345 en barcode 4012093693454. De verkoop van het beertje is gestopt.

Heb je het beertje in je bezit dan kun je het terugbrengen naar de winkel waar je je geld terugkrijgt.

Voor meer informatie:

Tollkühn Shoppartner GmbH

Tel: +31 40 4024360

E-mail: cs@edco.nl

