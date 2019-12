Waarschuwing: Razor Hoverboards

Uit een onderzoek van de NVWA is gebleken dat de oplader HK-AD-360A100-EU de laadstroom niet volledig onderbreekt. Het gaat om een batch verkocht tussen oktober 2016 en juni 2018. Het batchnummer is 084542301722. De hoverboards zijn verkocht bij Wehkamp, Toysgarden, Brandunit, Djimmi.nl en THE GRID-RACING.

Heb je dit hoverboard in huis, gebruik deze dan niet meer en neem contact op met Razor voor vervanging van de laders of omwisseling van het product.

Contactgegevens Razor

E-mail: help@razor.com

Telefoonnummer: 085 246 0277

Website: global.razor.com/nl

