Waarschuwing: speelgoed blokfluit Action

Nieuws|De blokfluiten van Sambro International Ltd hebben een productiefout waardoor verstikkingsgevaar optreedt. Het mondstuk kan loslaten.

Sambro International Ltd. heeft een veiligheidswaarschuwing geplaatst voor speelgoed blokfluiten met batchcode X/01/2017. Deze blokfluiten zijn in de periode juli tot 20 november 2017 verkocht in Action-winkels.

Vanwege een productiefout in deze serie, kan het mondstuk mogelijk losraken van de fluit. Het inslikken van het mondstuk kan verstikking tot gevolg hebben.

Het gaat om deze blokfluiten:

Blokfluit 'Frozen' – Item Code DFR-3108-AC – Batch Code X/01/17

Blokfluit 'Cars' – Item Code DSC6-3108-AC – Batch Code X/01/17

Blokfluit 'Mickey Mouse' – Item Code DSM-3108-AC – Batch Code X/01/17

Blokfluit 'Paw Patrol' – Item Code PWP-3108-AC – Batch Code X/01/17

Wat kun je doen?

Heb je een blokfluit met één van bovenstaande codes in huis? Gebruik het artikel niet meer en breng het terug naar het filiaal waar je dit artikel hebt gekocht. Het aankoopbedrag wordt vergoed.

Bij vragen kun je telefonisch contact opnemen met Sambro International via +31 203632090 of je kunt een e-mail sturen naar feedback@sambro.co.uk

