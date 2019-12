Waarschuwing: Tijgertjes Bert Struis

Het gaat om 3 varianten met artikelnummer 12517 van Bert Struis B.V. De fabrikant Chris Toys heeft een eigen artikelnummer: CHY0318.

De tijgertjes herken je aan het Bert Struis-label op het oor en het Chris Toys-label dat aan het speelgoed is genaaid.

De beestjes zijn verkocht tussen 1 augustus en 1 december 2017 aan met name kermisexploitanten. Je kunt ze dus op de kermis hebben gewonnen. Heb je deze in huis? Stop met het gebruik ervan. Heb je hem in een winkel gekocht? Breng het tijgertje dan terug naar de winkel. Je krijgt het aankoopbedrag terug. De tijgertjes zijn inmiddels uit de handel genomen.



Heb je vragen? Bel met 0546-828157 of stuur een e-mail naar: info@bertstruis.nl.

Lees ook: